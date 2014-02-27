Ребята из Нижнего Тагила выступили перед сотрудниками полиции с концертом (ФОТО)

Это был так называемый «ответный ход» со стороны коллектива школы. До сих пор, по словам педагогов, ребята вспоминают визит сотрудников в ОВО в рамках акции «Полицейский Дед Мороз». Тогда воспитанники получили массу положительных эмоций, слушая рассказы о службе и примеряя амуницию полицейских.

Учащиеся 3-9 классов читали стихи, пели песни, посвященные защитникам Родины.

Ребята очень ответственно готовились к этому мероприятию и с большим удовольствием выступали, - рассказала старший воспитатель школы-интерната Татьяна Прокопьева. Дети в силу своих особенных возможностей здоровья всегда очень волнуются перед публичными выступлениями, переживая, как их будут принимать.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД в Нижнем Тагиле

Здесь, в небольшом зале отдела вневедомственной охраны ребятишек принимали очень тепло, приветствуя юных артистов аплодисментами.

Концерт получился, мы видели ответную реакцию зала, нас это очень радует. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с коллективом вневедомственной охраны, - подвела итог Татьяна Геннадьевна.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД в Нижнем Тагиле

От лица всех сотрудников подразделения заместитель начальника ОВО майор полиции Илья Козлов поблагодарил учащихся и педагогов школы за теплые поздравления и вручил два торта. Вернувшись в школу, ребята за чашкой чая будут вспоминать приятные минуты, проведенные вместе с сотрудниками полиции.