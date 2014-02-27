Удобные ювелирные весы

Однако, в ломбарде существуют специальные подвесные весы со специальными чашами. На первую чашу кладут специальные гири с соответствующей массой, а на другую чашу – необходимый материал для взвешивания. Если эти чаши становятся наравне, значит вес камней или золота равен массе гирь. Однако, такие весы невозможно взять с собой, чтобы отправиться к клиенту, который желает продать что-то. Для таких встреч имеются специальные миниатюрные ювелирные весы. Взвесить с помощью их не составит никакого труда. Достаточно на специальную форму положить необходимый материал, а на жидкокристаллическом дисплее вы получите интересующую вас массу. Удобство данных устройств заключается в том, что они компактны по размерам, их можно носить с собой в сумочке или даже кармане джинсов, что не вызовет у вас никаких неудобств с перевозкой. Многие модели имеют высокую точность определения массы, которая чаще всего равна десятым долям грамма. Встречаются также и модели, которые имеют возможность определения до сотых долей грамма. В магазинах бытовой техники можно встретить широкий выбор миниатюрных весов. Однако, необходимо подбирать нужную модель, так как у них имеется ограничение по весу. То есть, это ограничение касается максимальной массы, которую может определить устройство.