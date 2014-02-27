Удобные ювелирные весы
Те люди, кто работает в ломбарде, часто используют специальные весы для взвешивания. Они необходимы для того, чтобы узнать точную массу какого-нибудь металла или драгоценного камня.
Однако, в ломбарде существуют специальные подвесные весы со специальными чашами. На первую чашу кладут специальные гири с соответствующей массой, а на другую чашу – необходимый материал для взвешивания. Если эти чаши становятся наравне, значит вес камней или золота равен массе гирь. Однако, такие весы невозможно взять с собой, чтобы отправиться к клиенту, который желает продать что-то. Для таких встреч имеются специальные миниатюрные ювелирные весы. Взвесить с помощью их не составит никакого труда. Достаточно на специальную форму положить необходимый материал, а на жидкокристаллическом дисплее вы получите интересующую вас массу. Удобство данных устройств заключается в том, что они компактны по размерам, их можно носить с собой в сумочке или даже кармане джинсов, что не вызовет у вас никаких неудобств с перевозкой. Многие модели имеют высокую точность определения массы, которая чаще всего равна десятым долям грамма. Встречаются также и модели, которые имеют возможность определения до сотых долей грамма. В магазинах бытовой техники можно встретить широкий выбор миниатюрных весов. Однако, необходимо подбирать нужную модель, так как у них имеется ограничение по весу. То есть, это ограничение касается максимальной массы, которую может определить устройство.
Такие весы невелики в цене и их может приобрести любой желающий покупатель. Если вы работаете в ломбарде, занимаетесь изготовлением различных лекарственных препаратов, ученый, то это устройство как раз необходимо вам. Питание устройства происходит за счет потребления энергии от маленькой батареи. Некоторые модели оснащены специальной подсветкой жидкокристаллического экрана, что дает использовать устройство даже в ночное время суток. Имеется специальная функция, которая отключает устройство, если его не используют в течение некоторого времени. Это продлит заряд батарейки. Помимо этого, некоторые модели весов позволяют взвешивать необходимый металл или драгоценные камни в таре, не учитывая вес тары. Тару можно использовать для тех случаев, когда вам приносят, например, золотой песок или много ценных камней. Имея данное устройство, вы всегда на ходу сможете определить точный вес необходимого изделия.