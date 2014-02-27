В Шри-Ланке отлично покупают трактора МТЗ

Невероятно практичные и современные трактора МТЗ пользуются широким спросом среди потребителей.

ООО «БелМАЗдизель» пишет, что в январе-феврале «Минский тракторный завод» отправил небольшую партию новеньких тракторов «Беларус» в Шри-Ланку. Здесь была организована небольшая выставка сельхоз техники белорусского производства.

Представители зарубежного государства по достоинству оценили высокое качество и надежность агрегатов в современных тракторах. Кроме этого, иностранцам понравился интересный дизайн белорусских моделей сельхоз техники и отличный комфорт. Однако особый интерес вызвала техника, которая предназначена для уборки риса на небольших полях.

В Шри-Ланке данный вид сельского хозяйства очень популярен. Поэтому белорусские трактора для уборки риса очень пригодятся данной стране. А вот высокая экономичность моделей («Беларусы» потребляют небольшое количество топлива) еще больше заинтересовала Шри-Ланку.

Как сообщают официальные представители, Шри-Ланка собирается заказать большую партию «Беларусов» и запчастей мтз. Со своей стороны ОАО «МТЗ» обещал наладить всяческое обучение иностранных специалистов. Также планируется в самое ближайшее время провести бесплатные консультации по всем вопросам эксплуатации и технического обслуживания современных тракторов для быстрой обработки рисовых полей.

Кроме этого, ОАО «Минский тракторный завод» и Шри-Ланка собираются улучшить эффективность двустороннего сотрудничества. Дело в том, что два государства планируют создать совместное производство автомобильной техники, тракторов «Беларус», для уборки риса на полях. А это означает лишь одно: ОАО «Минский тракторный завод» и Шри-Ланка укрепят в ближайшем будущем деловые связи и станут надежными партнерами.