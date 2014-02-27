В Женеве Volvo представит Concept Estate

В Женеве Volvo представит Concept Estate

Volvo Car Group покажет публике на автосалоне в Женеве cвой третий концепт Estate.Volvo Car Group покажет публике на автосалоне в Женеве cвой третий концепт Estate. Он создан на базе тех же принципов внешнего дизайна, что и два ранее представленных концепт-кара Concept Coup © RunetAuto

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