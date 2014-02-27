Зачем удлинять раму автомобилю «Валдай»?

На первый взгляд, что могло бы быть проще, чем поставить на раму ГАЗ 3307 несколько измененную кабину и модифицированный двигатель? Подумаешь, навесили новые траверсы, с десяток монтажных кронштейнов, и дело, как говорится, в «шляпе». Действительно, так вначале и было. Первый Валдай практически ничем не отличался от ГАЗ 3307. Но проблема заключалась в том, что длина рамы была равна 3,31 метра. Как показала практика, этого было недостаточно. Крайне редко перевозчиков устраивала такая длина кузова. Нужно было длиннее и, причем значительно, хотя бы 5 метров. Почему изначально была выбрана именно такая длина? Дело в том, что конструкционные элементы рамы имели переменный профиль. Высота профиля варьировалась от 210 мм по центру до 100 мм по краям. Кто хорошо помнит теоретическую механику, прекрасно понимает, почему необходим такой профиль. Дело в том, что основная нагрузка на подвеску приходится именно со стороны наиболее высокой части профиля рамы. Как вы понимаете, простое увеличение длины рамы сместило бы ось центра нагрузки, что критически ослабляло бы конструкцию в целом. Проблему удалось решить с помощью «русской смекалки». Решили, что можно было бы применить обыкновенные вставки в лонжероны, которые увеличивают базу автомобиля до требуемой заказчиком длины, а также швеллеры, позволяющие увеличить задний свес машины. Крепление таких вставок осуществляется старым и наиболее надежным способом. Речь идет о заклепках, прессуемых на «холодную». Это очень надежное и стойкое к динамическим нагрузкам соединение, используемое также и в самолетостроении. Так что опасаться, что все это обломается не стоит. Такие случаи пока не известны. Поверьте, рама Валдая, даже самая длинная – очень надежная конструкция. Следует обратить внимание, что сегодня редко можно встретить на дорогах Валдай со стандартной рамой. И это понятно, ведь мало, кому нужен кузов среднетоннажного грузовика длиной 3,5 метра.