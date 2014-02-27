Жителей Вагонки топит снег на крышах: как решить этот вопрос в Нижнем Тагиле?

Сегодня в редакцию TagilCity.ru обратилась пользовательница Фрося, рассказавшая следующее:

Из-за погодных условий тает снег. По улице Орджоникидзе в доме № 23 топит квартиры. Звонили в УК «ЖЭУ№2», там говорят, что у них нет людей для сбрасывания снега с крыши. Пятый этаж уже затоплен, остальные этажи, кто есть дома, ждут воду у себя. Многие на работе: для них сюрприз будет вечером.

Редакция TagilCity.ru обратилась в администрацию города. В отделе по содержанию жилищного фонда удивились, что заявлений от самих жильцов к ним не было. Узнав о реакции управляющей компании на жалобу жильцов (именно в УК должны прорабатывать этот вопрос), в отделе пообещали разобраться со случившейся ситуацией.

Тагильчанам, попавшим в точно такую же ситуацию, можно посоветовать обращаться сразу в управляющую организацию, но, если ответа не последует, то следующий ваш звонок должен раздаться в администрации вашего района. Напомним номера специалистов по благоустройству и жилищному-коммунальному хозяйства в Нижнем Тагиле:

Администрация Дзержинского района: 33-55-70

Администрация Ленинского района: 41-96-11

Администрация Тагилстроевского района: 25-91-38