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Жителей Вагонки топит снег на крышах: как решить этот вопрос в Нижнем Тагиле?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жителей Вагонки топит снег на крышах: как решить этот вопрос в Нижнем Тагиле?

27 февраля 2014, 12:25Общество
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