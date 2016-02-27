Жители Нижнего Тагила возмущены размещением кальянного клуба рядом со школой (ФОТО)

Одна из обеспокоенных жительниц Нижнего Тагила связалась с редакцией TagilCity.ru и попросила осветить ситуацию с кальянной. По её мнению, такому заведению недопустимо находится так близко от школы:

Рядом с 32-й школой находится жилой дом, в котором располагается заведение, называемое «Клуб дыма». Я не знаю, начал он свою работу или нет. На рекламном щите нарисован кальян. Причем он может убираться, если нагрянет проверка.

Такое соседство со школой волнует очень многих, ведь они ловят в свои сети молодых и неопытных тагильчан. Это просто вызов. Такое надо вообще на окраину города убирать, -- считает тагильчанка.

Тагильчанка добавила, что в 32-й школе знают об этом клубе и даже посылали обращение по этому поводу в Управление образования. Журналист TagilCity.ru обратился в школу за подробностями, но там отказались как-либо комментировать это дело, сказав, что необходимыми полномочиям обладает Управление образования.

В свою очередь, в Управлении образования сообщили, что обращение директора школы они перенаправили в полицию:

Вопрос проверки деятельности клубов не относится к компетенции образовательного учреждения. Мы незамедлительно переслали обращение в полицию, отдел №16. До сих пор нам никакого ответа не поступило.

Удалось получить комментарий и в Администрации Нижнего Тагила. В Отделе по развитию потребительского рынка ответили, что, если в клубе осуществляют продажу табачных изделий, то это выходит за рамки законности:

Мы писали о том, что им запрещено реализовать табачные изделия, потому что они попадают под действие 15-го федерального закона о запрете реализации табачной продукции рассказал один из сотрудников.

Но что же клуб? Журналист выехал на место и осмотрел причину этих волнений. Сразу стоит заметить, что время работы клуба отличается от времени работы школы. Оно открывается в шесть вечера. Никаких изображений кальяна журналист не увидел ни до открытия клуба, ни после. Если судить по информации из группы в социальной сети, то открытие клуба состоялось ещё в июле прошлого года.

Администрация клуба о претензиях в адрес клуба слышит впервые:

Мы уже давно работаем. Ни полиция, ни Администрация нас не беспокоили. О чем вообще речь?

Расстояние от клуба до школы составляет порядка 70-80 метров, он действительно находится слишком близко к школе. Получается, что теперь все зависит от ответа полиции?