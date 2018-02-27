Екатеринбуржец отсудил у «Уралбиофарм» 82 000 рублей за упавший на машину сугроб

В марте 2017 года на иномарку, припаркованную в одном из дворов Екатеринбурга, упала глыба снега. Ее хозяин отсудил у собственника здания, с которого упал снег, 82 тыс. рублей за повреждение машины.

Ford Focus после падения на него снежного сугроба в Екатеринбурге получил значительные повреждения: было сломано зеркало, разбито заднее боковое стекло, а на крыше появилась вмятина. Нанесенный владельцу ущерб эксперты оценили в 72 162 рубля.





Хозяин иномарки обратился к собственнику здания – ОАО «Уралбиофарм», чтобы тот возместил ущерб. Однако в организации отказались удовлетворить требования, поэтому мужчина обратился в суд.





По решению Орджоникидзевского районного суда ответчик должен выплатить пострадавшему 82 000 рублей, в том числе возмещение ущерба, оплата услуг юристов, экспертизы и госпошлины. Виновник пытался обжаловать решение в арбитражном суде, однако ему это не удалось, пишет «Областная газета».