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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец отсудил у «Уралбиофарм» 82 000 рублей за упавший на машину сугроб

27 февраля 2018, 23:00Добавить новость
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В марте 2017 года на иномарку, припаркованную в одном из дворов Екатеринбурга, упала глыба снега. Ее хозяин отсудил у собственника здания, с которого упал снег, 82 тыс. рублей за повреждение машины.

Ford Focus после падения на него снежного сугроба в Екатеринбурге получил значительные повреждения: было сломано зеркало, разбито заднее боковое стекло, а на крыше появилась вмятина. Нанесенный владельцу ущерб эксперты оценили в 72 162 рубля.

Хозяин иномарки обратился к собственнику здания – ОАО «Уралбиофарм», чтобы тот возместил ущерб. Однако в организации отказались удовлетворить требования, поэтому мужчина обратился в суд.

По решению Орджоникидзевского районного суда ответчик должен выплатить пострадавшему 82 000 рублей, в том числе возмещение ущерба, оплата услуг юристов, экспертизы и госпошлины. Виновник пытался обжаловать решение в арбитражном суде, однако ему это не удалось, пишет «Областная газета».

 
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