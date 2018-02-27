Екатеринбурженка отсудила у застройщика 770 тыс. рублей за несвоевременную сдачу дома

Екатеринбурженка отсудила у ООО «СК «Дальпитерстрой» 770 тыс. рублей за несвоевременную сдачу 3-комнатной квартиры в Санкт-Петербурге.

Сначала женщина направила претензию в адрес ООО «СК «Дальпитерстрой». Затем она обратилась в Сысертский районный суд с тем, чтобы взыскать с застройщика неустойку.





В 2015 году женщина, принимая участие в долевом строительстве дома в Санкт-Петербурге, заплатила за квартиру площадью 81 кв.м 3 712 500 рублей. По договору застройщик обязан был сдать многоэтажку во 2 квартале 2016 года, но дом был сдан лишь в марте 2017 года. В этот промежуток времени екатеринбурженка была вынуждена жить в съемной квартире.





Суд встал на сторону истца, и со строительной фирмы была взыскана неустойка - 770 тыс. рублей.

Застройщик попытался обжаловать решение в Свердловском облсуде, но суд отказал ему в обжаловании, сообщает «Новый день».