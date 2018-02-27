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Екатеринбуржец отсудил у «Уралбиофарм» 82 000 рублей за упавший на машину сугроб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец отсудил у «Уралбиофарм» 82 000 рублей за упавший на машину сугроб

27 февраля, 23:00Общество
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