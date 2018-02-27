Нарушение требований охраны труда привело к трагедии на стройке в Екатеринбурге

2 октября 2017 года мастер участка, находясь на объекте по улице Горького, нарушил порядок действий, предусмотренных схемой строповки. В результате один из рабочих получил травму левой ноги, которую затем пришлось ампутировать.



Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ, руководству организации вынесли представление. Материалы дела были переданы в суд.



Санкция по предъявленной статье подразумевает лишение свободы на срок до 1 года, сообщает СУ СК России по Свердловской области.