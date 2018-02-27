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Новости Нижнего Тагила

Нарушение требований охраны труда привело к трагедии на стройке в Екатеринбурге

27 февраля 2018, 10:05Добавить новость
Екатеринбург,здоровье,проверка,происшествие,прокуратура,Свердловская область,строительство,травма,уголовное дело,ампутация,мастер,строительная компания
Мастера участка одной из строительных компании Екатеринбурга подозревают в нарушении требований охраны труда, из-за чего рабочему пришлось ампутировать ногу.

2 октября 2017 года мастер участка, находясь на объекте по улице Горького, нарушил порядок действий, предусмотренных схемой строповки. В результате один из рабочих получил травму левой ноги, которую затем пришлось ампутировать.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ, руководству организации вынесли представление. Материалы дела были переданы в суд.

Санкция по предъявленной статье подразумевает лишение свободы на срок до 1 года, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

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