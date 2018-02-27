Известные бренды могут использовать школьников для рекламы алкоголя (ФОТО)

Осенью 2017 года в соцсети «Вконтакте» появилось несколько сообществ, в которых публиковались снимки из жизни школьников из разных городов России. На многих фотографиях представлены нетрезвые подростки с сигаретами в руках. Смысл записей – посмеяться над посторонним человеком, снятым на камеру в неприглядном виде. Посты набирают десятки тысяч просмотров, а герои публикаций даже готовы были платить деньги за удаление их изображений.



Несовершеннолетние «сливают» информацию о своих сверстниках через фото, посты разбавляются картинками с употреблением спиртного.





Изучив содержание контента групп, редакция TagilCity.ru обнаружила закономерность – на многих снимках появляются одни и те же бренды модной одежды, спиртных напитков, производимых ООО «Алкона» и ООО «Пивоваренная компания «Балтика», а также сигарет. После этого появилось предположение о том, что крупные торговые марки спонсируют группы с сомнительным содержанием и используют подростков для незаконной рекламы собственных товаров.





Посты из группы в Красноярске





Так, сразу же в несколько группах замечены фото с алкогольными напитками. На снимках школьники употребляют алкоголь. Около 20 подобных групп зарегистрированы в разных российских городах, среди которых – Омск, Красноярск, Череповец и несколько уральских городов.





Также на ряде снимков запечатлены школьники в брендовой одежде марки Thrasher. Фото детей в одинаковых толстовках и футболках опубликованы в группах городов Красноярска, Тулы и других.





Посты из группы в городе Череповец





Современные технологии позволяют использовать нативную рекламу в популярных пабликах, то есть выкладывать фото с товаром в виде естественного контента. Этот прием известен еще со времен джинсы в фильмах, когда герой картины ездит на автомобиле определенной марки или разговаривает по телефону конкретного бренда. Ряд брендов ушли в соцсети, так как их аудитория - молодежь. Для привлечения внимания они используют образы подростков в типичных для них ситуациях. К сожалению, некоторые компании злоупотребляют вседоступностью социальных сетей и отсутствием контроля со стороны надзорных органов, в числе которых и Федеральная антимонопольная служба, -- рассказал TagilCity.ru PR-специалист.

Согласно статьи 21 Федерального закона №38 от 13.03.2006 года в редакции от 31.12.2017 года, реклама алкогольной продукции не должна обращаться к несовершеннолетним, а также использовать образы людей и животных. Помимо этого, реклама алкогольной продукции не должна размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».





Редакция TagilCity.ru пообщалась с администраторами двух сообществ, чтобы узнать – возможно ли разместить за деньги в соцсети рекламу спиртных напитков с присутствием в кадре спиртного. Оказалось, что такая возможность есть, и руководству групп все равно, что будет рекламироваться: главное - чтобы платили деньги.

Возможно продвижение алкогольного бренда через вашу группу?, -- спросила в редакции администратора сообщества в Красноярске.

Ну, в принципе возможно, почему бы и нет, -- ответили в группе.

За 14 постов на 2 месяца с рекламой пива, коньяка и бренди в одной из групп Красноярска попросили всего 1000 рублей.

Хм, 1000 рублей получается за все записи. Я сразу могу в отложенные отправить, если у вас имеются все фото, -- ответил администратор, уточнив, что снимки мы должны будем сделать сами.



Администратор группы из Омска оказался более общительным. Он сразу же согласился на сотрудничество и предложил обсудить условия.

Мы согласны. Какая цена для вас приемлема за один пост? Просмотров в среднем 450-600. С периодичностью, думаю, где-то 3-4 дня, чтобы не примелькаться читателю, -- написал администратор.

Пост из группы в городе Омск





Позже представитель группы подтвердил, что в кадре могут быть дети и алкоголь.

Ну да, в кадре будут подростки и алкоголь. Я так понимаю, что реклама будет скрытой. Один пост, где присутствует алкоголь – 3500 рублей, где подросток пьет - 4000, -- уточнил администратор Константин.



Как выяснилось, все эти снимки с детьми уже публиковались в группе. И администраторы готовы за деньги опубликовать фото с любым другим алкогольным напитком. Дети в данной ситуации – заложники чужого нелегального заработка.



На одном из изображений, который предоставили в паблике Омска как пример рекламы алкоголя в их группе, школьница держит в руках бутылку коньяка. Пост с этим снимком был опубликован 1 января этого года и получил более 1 тысячи просмотров.





В другой группе из этой серии администратор тоже сразу согласился рекламировать пиво с помощью подростков.

Ок. Скидывайте мне фотки, какие нужно выложить. Ссылки или что хотите там. Я выложу, как вам надо, -- кратко резюмировал переговоры Константин.

Редакция обратилась с вопросами по этой теме в правоохранительные органы. Родителям «засветившимся» в сообществах детей в полиции посоветовали обращаться в органы правопорядка с заявлением, а также внимательно следить за поведением школьников в соцсетях.



Также редакция обратилась за комментарием по ситуации в ООО «Пивоваренная компания «Балтика», которая производит один из упоминаемых в социальной сети напитков.

Согласно корпоративной политике, любой человек, появляющийся в наших маркетинговых сообщениях, должен быть не моложе 25 лет и выглядеть не моложе этого возраста, -- ответили в компании.



При этом, лица на снимках в социальных сетях выглядят моложе 25 лет.

Мы продолжим свою работу в области предупреждения продаж и потребления алкоголя несовершеннолетними, -- заключили в компании.



Однако на деле пока все указанные группы продолжают действовать.



