Предприниматель из Серова угрожал подросткам убийством из-за бутылки газировки
27 февраля, 06:05Общество
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Серовский бизнесмен признан виновным в том, что угрожал детям убийством. Поводом для агрессии стала обычная бутылка газировки.
В июне 2017 года предприниматель Владимир Поляруш находился в помещении своего магазина в деревне Поспелково Серовского района.
В районе 21:00 или 22:00 к магазину подошли подростки, которые попросили продать им газировку. В ответ предприниматель навёл на детей пневматический пистолет и сказал, что готов выстрелить.
После возбуждения уголовного дела следователи доказали, что подозреваемый в момент угрозы находился в состоянии алкогольного опьянения. В течение расследования Поляруш постоянно менял свои показания и не признал себя виновным.
26 февраля суд вынес подсудимому обвинительный приговор и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на год, сообщает «Уралинформбюро».
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