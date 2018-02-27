Предприниматель из Серова угрожал подросткам убийством из-за бутылки газировки

В июне 2017 года предприниматель Владимир Поляруш находился в помещении своего магазина в деревне Поспелково Серовского района.



В районе 21:00 или 22:00 к магазину подошли подростки, которые попросили продать им газировку. В ответ предприниматель навёл на детей пневматический пистолет и сказал, что готов выстрелить.



После возбуждения уголовного дела следователи доказали, что подозреваемый в момент угрозы находился в состоянии алкогольного опьянения. В течение расследования Поляруш постоянно менял свои показания и не признал себя виновным.



26 февраля суд вынес подсудимому обвинительный приговор и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на год, сообщает «Уралинформбюро».