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Новости Нижнего Тагила

Предприниматель из Серова угрожал подросткам убийством из-за бутылки газировки

27 февраля 2018, 06:05Добавить новость
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Серовский бизнесмен признан виновным в том, что угрожал детям убийством. Поводом для агрессии стала обычная бутылка газировки.

В июне 2017 года предприниматель Владимир Поляруш находился в помещении своего магазина в деревне Поспелково Серовского района.

В районе 21:00 или 22:00 к магазину подошли подростки, которые попросили продать им газировку. В ответ предприниматель навёл на детей пневматический пистолет и сказал, что готов выстрелить.


После возбуждения уголовного дела следователи доказали, что подозреваемый в момент угрозы находился в состоянии алкогольного опьянения. В течение расследования Поляруш постоянно менял свои показания и не признал себя виновным.

26 февраля суд вынес подсудимому обвинительный приговор и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на год, сообщает «Уралинформбюро».

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