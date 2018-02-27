Проверка пожарной безопасности участков избиркомов прошла в Нижнем Тагиле

Государственные инспекторы по пожарному надзору обращали внимание на наличие первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов и систем пожарной защиты.

В ходе профилактического рейда было проверено 126 объектов, на 31 объекте (41 избирательный участок) выявили ряд нарушений пожарной безопасности, среди которых необеспечение помещения для голосования огнетушителями, складирование мебели на путях эвакуации и отсутствие свободного открывания эвакуационных выходов.

По результатам рейда в адрес глав администраций Тагилстроевского и Ленинского районов были направлены предписания по устранению нарушений. В Дзержинском районе проверка помещений для избирательных участков еще продолжается, сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского ГО.