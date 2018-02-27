Жителей Полевского заставляли платить за отсутствующих в детсаду детей

Родители из Полевского не хотели оплачивать детский сад в тот день, когда ребёнок его не посещал. Свои права местные жители отстояли через суд.
В одном из детских садов Полевского требовали с родителей оплаты бытового обслуживания и питания за детей в дни, когда ребёнок отсутствовал. Местные жители обратились в прокуратуру.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», прокуроры через суд добились признания подобного требования руководства дошкольного учреждения незаконным.
Судебная коллегия пояснила истцу и ответчику, что при отсутствии ребёнка учреждение не несёт расходов на его содержание.