-26
Свердловская область
Нижний Тагил
-26
день: -20
вечер: -17
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 55.92 - 0.84
EUR 68.92 - 0.71
Новости Нижнего Тагила

Жителей Полевского заставляли платить за отсутствующих в детсаду детей

27 февраля 2018, 09:05Добавить новость
город,деньги,дети,проверка,прокуратура,Свердловская область,суд,детский сад,Полевской
Родители из Полевского не хотели оплачивать детский сад в тот день, когда ребёнок его не посещал. Свои права местные жители отстояли через суд.

В одном из детских садов Полевского требовали с родителей оплаты бытового обслуживания и питания за детей в дни, когда ребёнок отсутствовал. Местные жители обратились в прокуратуру.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», прокуроры через суд добились признания подобного требования руководства дошкольного учреждения незаконным.

Судебная коллегия пояснила истцу и ответчику, что при отсутствии ребёнка учреждение не несёт расходов на его содержание.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

7,8 млн. рублей украдено на строительстве детского сада в Свердловской области
7 декабря 2017, 23:05
1 2
Банк забрал у жительницы Нижней Туры пособие на ребенка из-за коммунальных долгов
15 февраля, 08:30
3 5
Директор предприятия в Кушве задолжал рабочим 14 млн 867 тыс. рублей
9 февраля, 06:00
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 175
Сейчас на сайте 3545 гостей и 21 пользователь
Подписаться на новости