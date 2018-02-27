Жильцы одного из домов в Екатеринбурге мёрзнут в квартирах из-за капремонта (ФОТО)

Жилой дом на проспекте Ленина, 81 остался без крыши. Её убрали рабочие в ходе капитального ремонта жилого здания.

Люди, живущие в верхних квартирах, теперь вынуждены ходить в нескольких кофтах, так как температура в комнатах опустилась до +14 градусов.

Мы замерзаем. Спросили рабочего, когда крышу вернут, он в ответ засмеялся. Потом, правда, прораб пришёл в квартиру мерить температуру. Извинялся, говорил, что не ожидали, что снег пойдёт рассказали жители дома.

Как сообщает E1.ru, руководство компании, ведущей ремонт, впервые услышало о том, что в квартирах холодно. Журналистов заверили, что жалоб не поступало, а замена крыши идёт по плану. Капитальный ремонт планируется завершиться во второй половине марта.

Фото: E1.ru