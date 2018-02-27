Жильцы одного из домов в Екатеринбурге мёрзнут в квартирах из-за капремонта (ФОТО)
27 февраля, 23:35Общество
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Жители верхних этажей дома на проспекте Ленина в Екатеринбурге зимними ночами вынуждены наблюдать небо над головой. В ходе идущего капремонта рабочие разобрали крышу дома как раз перед наступившим снегопадом.
Сюжеты: Екатеринбург
Жилой дом на проспекте Ленина, 81 остался без крыши. Её убрали рабочие в ходе капитального ремонта жилого здания.
Люди, живущие в верхних квартирах, теперь вынуждены ходить в нескольких кофтах, так как температура в комнатах опустилась до +14 градусов.
Мы замерзаем. Спросили рабочего, когда крышу вернут, он в ответ засмеялся. Потом, правда, прораб пришёл в квартиру мерить температуру. Извинялся, говорил, что не ожидали, что снег пойдёт рассказали жители дома.
Как сообщает E1.ru, руководство компании, ведущей ремонт, впервые услышало о том, что в квартирах холодно. Журналистов заверили, что жалоб не поступало, а замена крыши идёт по плану. Капитальный ремонт планируется завершиться во второй половине марта.
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Фото: E1.ru
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