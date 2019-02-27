57% тагильчан считают физическое наказание эффективным методом воспитания

Первый опрос мы проводили в 2010 году, второй – спустя семь лет. Результаты остались те же. К сожалению, большинство родителей считает нормой наказывать детей физически,считает Винокуров.

Во время второго исследования у респондентов выяснили, применяли ли физическое насилие по отношению к ним в детстве. 51% опрошенных ответили утвердительно. По словам Винокурова, такова печальная статистика во всём мире.

Больше половины опрошенных сами в детстве испытывали на себе насилие – и дома, и на улице. Большинство из них, получив эмоциональную травму, проецирует такой тип воспитания на своих детях, подчинённых и близких. И поверьте, такие люди сами страдают от этого. Негативные воспоминания уходят в бессознательное и уже во взрослом возрасте переносятся на тех, кто младше и слабее, говорит Винокуров.