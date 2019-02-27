57% тагильчан считают физическое наказание эффективным методом воспитания
Больше половины опрошенных жителей Нижнего Тагила считают, что применять физическое насилие и жестокость в воспитании детей правильно. Причем, 51% из них воспитывали так же.
Волонтёры тагильского Центра семейной терапии и консультирования провели опрос среди 300 горожан о возможности применения жёстких методов воспитания и насилия над детьми. Согласно результатам исследования, 57% тагильчан считают правильным наказывать детей физически, причём 70% таких респондентов – мужчины. Ситуация не меняется на протяжении почти десяти лет, рассказал TagilCity.ru руководитель центра Дмитрий Винокуров.
Первый опрос мы проводили в 2010 году, второй – спустя семь лет. Результаты остались те же. К сожалению, большинство родителей считает нормой наказывать детей физически,считает Винокуров.
Во время второго исследования у респондентов выяснили, применяли ли физическое насилие по отношению к ним в детстве. 51% опрошенных ответили утвердительно. По словам Винокурова, такова печальная статистика во всём мире.
Больше половины опрошенных сами в детстве испытывали на себе насилие – и дома, и на улице. Большинство из них, получив эмоциональную травму, проецирует такой тип воспитания на своих детях, подчинённых и близких. И поверьте, такие люди сами страдают от этого. Негативные воспоминания уходят в бессознательное и уже во взрослом возрасте переносятся на тех, кто младше и слабее, говорит Винокуров.
В итоге жертвы насилия сами становятся агрессорами, объясняет психолог.