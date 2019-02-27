600 миллионов рублей задолжали уральцы Свердловскому фонду капремонтов

В 2019 году Свердловский фонд капитальных ремонтов планирует выставить более 60 тысяч исков должникам. Общая сумма задолженности составляет около 600 миллионов рублей, об этом сообщил глава фонда Станислав Суханов.

Должники вернули организации около 153 миллионов рублей фонду. В 2018 году фонд проработал более 77 тысяч лицевых счетов с задолженностями на общую сумму в 874 миллиона рублей.