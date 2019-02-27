600 миллионов рублей задолжали уральцы Свердловскому фонду капремонтов
Сегодня, 12:33ОбществоФото: pixabay.com
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Жители Свердловской области накопили долгов перед Свердловским фондом капремонтов на 600 миллионов рублей. Организация планирует подать на должников в суд.
В 2019 году Свердловский фонд капитальных ремонтов планирует выставить более 60 тысяч исков должникам. Общая сумма задолженности составляет около 600 миллионов рублей, об этом сообщил глава фонда Станислав Суханов.
Должники вернули организации около 153 миллионов рублей фонду. В 2018 году фонд проработал более 77 тысяч лицевых счетов с задолженностями на общую сумму в 874 миллиона рублей.
По мнению Суханова, претензионно-исковая работа является одним из приоритетных видов деятельности регионального оператора. Благодаря такой работе собираемость взносов на капитальный ремонт за 2018 год составила 95,62%, на 3,2% превысив показатели 2017 года, сообщает Znak.com.
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