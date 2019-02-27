Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
600 миллионов рублей задолжали уральцы Свердловскому фонду капремонтов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ruble 930550 340

600 миллионов рублей задолжали уральцы Свердловскому фонду капремонтов

Сегодня, 12:33ОбществоФото: pixabay.com
Читайте
также
Спасение ребенка и противогазы: чем известным тагильчанам запомнилась служба в армии?
ГИБДД, больницы и образование: кому тагильчане давали взятки в 2018 году?
Общий спад: сколько больных гепатитами В и С в Нижнем Тагиле и Свердловской области?