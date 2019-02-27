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«Болевые точки» в сфере соблюдения прав свердловчан были обозначены депутатам ЗакСО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Болевые точки» в сфере соблюдения прав свердловчан были обозначены депутатам ЗакСО

Сегодня, 06:00ОбществоФото: официальный сайт заксобрания Свердловской области
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