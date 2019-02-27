«Болевые точки» в сфере соблюдения прав свердловчан были обозначены депутатам ЗакСО
В Екатеринбурге высокий наплыв приезжих, которые устраиваются на работу в клининговые компании, а затем не могут получить зарплату. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Татьяна Мерзлякова 26 февраля выступила перед депутатами Заксобрания региона. Особое внимание она обратила на нарушения трудовых прав человека.
Чаще всего нарушают права граждан клининговые компании. Свердловчане приезжают в столицу Урала и те, кто идет работать в сферу клининга, чаще всего не могут получить зарплату. Это происходит из-за того, что работодатели не заключают трудовые договоры с нанятыми работниками. По мнению Мерзляковой, ситуацию нужно решать с привлечением правоохранительных органов.
Помимо этого, омбудсмен обратила внимание депутатов на проблемы социализации детей-сирот, защиты прав потерпевших по уголовным делам, обеспечения жильем граждан, проживающих в ветхом или аварийном жилье, а также на трудности, с которыми сталкиваются екатеринбуржцы при записи детей в 1-е классы, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.