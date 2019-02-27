«Болевые точки» в сфере соблюдения прав свердловчан были обозначены депутатам ЗакСО

Чаще всего нарушают права граждан клининговые компании. Свердловчане приезжают в столицу Урала и те, кто идет работать в сферу клининга, чаще всего не могут получить зарплату. Это происходит из-за того, что работодатели не заключают трудовые договоры с нанятыми работниками. По мнению Мерзляковой, ситуацию нужно решать с привлечением правоохранительных органов.