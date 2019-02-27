Депутат Екатеринбурга Колесников пояснил свое высказывание о педофилах
Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников, который накануне заявил, что «педофилы – это не маньяки», уверен, что его не правильно поняли.
Екатеринбургский депутат пояснил, что большая часть преступлений против детей совершается в состоянии алкогольного опьянения.
Посыл был такой, что большинство жутких преступлений в отношении несовершеннолетних совершается не маньяками, а по причине людей в пьяном состоянии и так далее. У нас просто столько маньяков нет. А то, что педофилы — это, безусловно, маньяки и преступники — это не обсуждается. Вот, о чём шла речь, рассказал Колесников в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам депутата гордумы Екатеринбурга, полиция ловит «политический хайп», тогда как зачастую преступления против несовершеннолетних совершают не маньяки-педофилы.
Скандальное высказывание Колесникова вызвало реакцию Уральского родительского комитета. Его председатель Евгений Жарбеев считает, что Колесников не имеет права судить о сущности педофилии, так как это не входит в его компетенции.
Также глава родительского комитета сообщил, ссылаясь на личный опыт работы, что зачастую педофилами становятся те, кто подвергался насилию в детстве, социально неблагополучные люди и те, кто освободился по УДО. Среди них – абсолютно непьющие люди.
Зря депутат так говорит. Хочет подчеркнуть свою эпатажность или не дружит с головой? Зачем делать такие заявления? Лучше не говорить о том, чего не знаешь, чтобы не опозориться. Я бы ему посоветовал обратиться к психиатру, подытожил глава УРК.
Уральский родительский комитет обратился в думскую комиссию по этике с просьбой разобраться с депутатом Колесниковым.
Детский омбудсмен Игорь Мороков, комментируя высказывание депутата гордумы в интервью РИА Новости, заявил, что работа правоохранителей по борьбе с педофилами является одной из важнейших. Вероятность рецидива у таких преступников достигает 90%.
Они используют различные способы: меняют фамилии и имена после выхода из мест лишения свободы. Как хотите называйте их, маньяки или не маньяки, но такова статистика, высказался Мороков.
Напомним, во время выступления руководителя городского управления МВД Сергея Кулагина Александр Колесников заявил, что преступления против несовершеннолетних «происходят по пьяни» и, что «педофилы – это не маньяки».