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Депутат Екатеринбурга Колесников пояснил свое высказывание о педофилах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутат Екатеринбурга Колесников пояснил свое высказывание о педофилах

Сегодня, 10:52ОбществоФото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы
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