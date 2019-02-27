Депутат Екатеринбурга Колесников пояснил свое высказывание о педофилах

Екатеринбургский депутат пояснил, что большая часть преступлений против детей совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Посыл был такой, что большинство жутких преступлений в отношении несовершеннолетних совершается не маньяками, а по причине людей в пьяном состоянии и так далее. У нас просто столько маньяков нет. А то, что педофилы — это, безусловно, маньяки и преступники — это не обсуждается. Вот, о чём шла речь, рассказал Колесников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата гордумы Екатеринбурга, полиция ловит «политический хайп», тогда как зачастую преступления против несовершеннолетних совершают не маньяки-педофилы.

Скандальное высказывание Колесникова вызвало реакцию Уральского родительского комитета. Его председатель Евгений Жарбеев считает, что Колесников не имеет права судить о сущности педофилии, так как это не входит в его компетенции.

Также глава родительского комитета сообщил, ссылаясь на личный опыт работы, что зачастую педофилами становятся те, кто подвергался насилию в детстве, социально неблагополучные люди и те, кто освободился по УДО. Среди них – абсолютно непьющие люди.

Зря депутат так говорит. Хочет подчеркнуть свою эпатажность или не дружит с головой? Зачем делать такие заявления? Лучше не говорить о том, чего не знаешь, чтобы не опозориться. Я бы ему посоветовал обратиться к психиатру, подытожил глава УРК.

Уральский родительский комитет обратился в думскую комиссию по этике с просьбой разобраться с депутатом Колесниковым.

Детский омбудсмен Игорь Мороков, комментируя высказывание депутата гордумы в интервью РИА Новости, заявил, что работа правоохранителей по борьбе с педофилами является одной из важнейших. Вероятность рецидива у таких преступников достигает 90%.

Они используют различные способы: меняют фамилии и имена после выхода из мест лишения свободы. Как хотите называйте их, маньяки или не маньяки, но такова статистика, высказался Мороков.