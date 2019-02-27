Губернатор Свердловской области поручил устранить недочеты мусорной реформы
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам устранить недочеты, которые были выявлены в течение двух месяцев после перехода на новую систему обращения с ТКО.
Глава региона попросил министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова проконтролировать процесс актуализации базы данных региональных операторов и исключить попытки завысить установленные за вывоз мусора тарифы.
Также Куйвашев подчеркнул необходимость проведения разъяснительной работы с населением. Он отметил, что следует предоставлять открытую и достоверную информацию о том, куда направляются средства свердловчан, как будет проводиться работа по сокращению количества несанкционированных свалок, как будет перерабатываться мусор и насколько это выгодно региону и его жителям.
Глава Свердловской области заявил, что нужно максимально оперативно рассматривать обоснованные жалобы граждан, поступающие на «горячую линию», сообщает департамент информполитики региона.
Прошу анализировать и систематизировать эти обращения - по муниципалитетам, по региональным операторам - и предоставлять мне предложения для нормализации ситуации, сказал Евгений Куйвашев.