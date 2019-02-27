Губернатор Свердловской области поручил устранить недочеты мусорной реформы

Также Куйвашев подчеркнул необходимость проведения разъяснительной работы с населением. Он отметил, что следует предоставлять открытую и достоверную информацию о том, куда направляются средства свердловчан, как будет проводиться работа по сокращению количества несанкционированных свалок, как будет перерабатываться мусор и насколько это выгодно региону и его жителям.