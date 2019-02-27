Нарушения закона выявлены после падения глыбы на пенсионерку с мэрии Екатеринбурга
Сегодня, 13:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура провела проверку по факту падения на пожилую женщину ледяной глыбы со здания администрации Екатеринбурга. Ведомство выявило ряд нарушений в уборке снега с крыши здания.
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Прокуратура внесла представления об устранении нарушений в адрес виновных лиц. К ответственности привлечены мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и руководитель отвечающего за обслуживание здания МКУ Игорь Яранцев, сообщает Е1.ru.
Напомним, 23 февраля со здания администрации Екатеринбурга на пожилую пенсионерку упала глыба льда. Женщина была доставлена в травматологию, где ей наложили швы и сделали прививку от столбняка.
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