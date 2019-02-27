Нарушения закона выявлены после падения глыбы на пенсионерку с мэрии Екатеринбурга

Прокуратура внесла представления об устранении нарушений в адрес виновных лиц. К ответственности привлечены мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и руководитель отвечающего за обслуживание здания МКУ Игорь Яранцев, сообщает Е1.ru .

Напомним, 23 февраля со здания администрации Екатеринбурга на пожилую пенсионерку упала глыба льда. Женщина была доставлена в травматологию, где ей наложили швы и сделали прививку от столбняка.