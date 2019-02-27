Полевской претендует на получение статуса ТОСЭР

27 февраля прошла рабочая встреча между губернатором Свердловской области и главой Полевского, в рамках которой Евгений Куйвашев дал поручение подготовить необходимую документацию для подачи заявки на присвоение городу статуса ТОСЭР.

На данный момент Полевской является моногородом и получение статуса ТОСЭР станет возможностью привлечь инвесторов в город. Об этом сообщил глава ГО Константин Поспелов. Также, по его словам, планируется за 2019 год подготовить все документы.

Получение статуса ТОСЭР для нашей территории с моноэкономикой - это шанс показать наши конкурентные преимущества, привлечь новых инвесторов. Ведь инвесторы - это предприятия, это рабочие места, необходимые Полевскому, сказал глава муниципалитета.