Санкт-Петербургский ВУЗ попал в 20-ку лучших по предметному рейтингу

Кроме того, Московский Государственный Университет вошел в рейтинг лучших 50-вузов по разным направлениям обучения и в этом плане лидирует среди остальных вузов России.

В рейтинге 20-ти лучших мировых вузов по узкоспециализированным дисциплинам из числа вузов России оказался лишь Горный университет. Ему присудили 19-е место по горно-инженерному делу. Оценка вузов в этой категории на 40% зависела от экспертного заключения руководства профильных предприятий. Кроме того, Горный университет стал рекордсменом благодаря тому, что, по результатам опроса экспертов, он набрал 96 баллов из 100, о чем свидетельствует предметный рейтинг вузов британской консалтинговой компании QS Quacquarelli Symonds. Об этом 26 февраля сообщило издание “Форпост Северо-Запад”.

Ректор Горного университета Санкт-Петербурга Владимир Литвиненко напомнил, что миссией любого вуза является обучение специалистов для промышленных отраслей и научной деятельности. Он рассказал о большом значении для вуза высокой оценки международных экспертов из числа работодателей. Ректор обратил внимание, что его вуз показал значительное развитие по всем четырем критериям. Немаловажно и то, что Санкт-Петербургский университет входит в 20 лучших вузов предметного рейтинга от Quacquarelli Symonds уже в 3-й раз подряд. И это на фоне того, что в нынешнем году по этому предмету в конкурсе было заявлено 520 вузов со всего мира, то есть на 100 больше прошлого года.