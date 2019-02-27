Служебный подлог: директор центра занятости Серова незаконно получила 150 тыс. рублей

Прокуратура провела проверку в Серовском центре занятости. Ведомство установило, что директор центра оформила на работу своего знакомого, воспользовавшись служебным положением. Женщина получала через банковскую карточку трудоустроенного ею работника заработную плату, однако фактических трудовых обязанностей мужчина не выполнял.

В период с февраля 2017 года по декабрь 2018 года экс-директор незаконно получила более 150 тысяч рублей.