Стратегия развития образовательного комплекса будет подготовлена в Екатеринбурге
Мэрия Екатеринбурга подготовит стратегию развития образовательного комплекса города, которая решит проблему недостатка мест в школах. Также она позволит устранить недочеты системы при записи в первый класс.
Основные вопросы, которые касаются режима обучения, мест в школах и повышенного спроса на определенные учебные заведения, будут вынесены на общественные обсуждения, об этом рассказал вице-мэр администрации города по социальной политике Дмитрий Баранов.
Он также заверил, что ни один из классов не останется без преподавателя. Во избежание перегрузки учителей будут привлекаться новые педагоги.
Мы уже знаем, где мы размещаем дополнительные классы. Но в любом случае летом будет проведен необходимый объем работы по организации этих помещений, где будут размещаться классы, это все будет согласовано с Роспотребнадзором. Каждое учреждение, каждый класс будем проверять, смотреть, в каких условиях будут учиться, какие педагоги будут работать, рассказал вице-мэр.
Среди задач, которые стоят перед мэрией, Баранов отметил необходимость строительства социальной инфраструктуры раньше возведения жилья. Также замглавы администрации обратил внимание на то, что в районных школах качество образования не хуже, чем в гимназиях и лицеях, информирует Е1.ru.