Стратегия развития образовательного комплекса будет подготовлена в Екатеринбурге

Основные вопросы, которые касаются режима обучения, мест в школах и повышенного спроса на определенные учебные заведения, будут вынесены на общественные обсуждения, об этом рассказал вице-мэр администрации города по социальной политике Дмитрий Баранов.

Он также заверил, что ни один из классов не останется без преподавателя. Во избежание перегрузки учителей будут привлекаться новые педагоги.

Мы уже знаем, где мы размещаем дополнительные классы. Но в любом случае летом будет проведен необходимый объем работы по организации этих помещений, где будут размещаться классы, это все будет согласовано с Роспотребнадзором. Каждое учреждение, каждый класс будем проверять, смотреть, в каких условиях будут учиться, какие педагоги будут работать, рассказал вице-мэр.