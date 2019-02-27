Строительство нескольких медучреждений начнется в Свердловской области в 2019 году

В этом году начнет работу роддом в Верхней Пышме и детская поликлиника в Красноуфимске. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области.

Верхняя Пышма занимает первое место в регионе по рождаемости, и открытие перинатального центра позволит создать современную систему помощи новорожденным. Стоимость проекта оценивается в 2,2 млрд рублей.

В Красноуфимске идет строительство поликлиники для детей со стационаром на 15 мест. Также в регионе строятся вертолетные площадки, на которые из казны выделено 35 млн рублей.

В планах - строительство многопрофильного стационара и поликлиники в Нижнем Тагиле для оказания медицинской помощи детям. Также запланировано строительство медучреждений в Кировграде, Серове, Артемовском, вторая очередь областного противотуберкулезного диспансера, центра медицины катастроф и операционного корпуса областной клинической больницы №1.