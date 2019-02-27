Суд снова отклонил жалобу «Рифея» к «Спецавтобазе» и МинЖКХ Свердловской области
Сегодня, 17:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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27 февраля 17-й апелляционный арбитражный суд оставил без удовлетворения жалобу обслуживающего Нижний Тагил «Рифея» к МинЖКХ региона и ЕМУП «Спецавтобаза».
Оператор «Рифей» добивался признания недействительными торгов об организации деятельности по обращению с ТБО.
Предыдущее решение по делу «Рифея» к «Спецавтобазе» суд оставил без изменения, информирует Urbc.ru.
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