Тагильская ученица победила на региональном этапе водного конкурса

На региональном этапе конкурса свои проекты представляли обучающиеся школ и студенты областного медколледжа. Проблемы проектов касались экологии водоемов Свердловской области. На этапе были представлены пути решения загрязнений рек, озер и прудов региона.

Анастасия Казакова представила региональным экологам проблему загрязнения реки Чусовой. В течение 10 лет тагильчанка приняла участие в девяти экспедициях на Чусовой, собрала более трех тонн отходов, произвела сортировку и утилизацию мусора. Помимо этого, школьница провела химический анализ почвы и воды и организовала в городе несколько конференций и круглых столов. Юная тагильчанка представит свое исследование на федеральном этапе конкурса, который состоится в Москве в середине апреля 2019 года.