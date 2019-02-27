Тагильская ученица победила на региональном этапе водного конкурса
Ученица 10-го класса школы №95 Нижнего Тагила Анастасия Казакова победила на региональном этапе юниорского водного конкурса с работой о загрязнении реки Чусовой. Анастасия вместе с единомышленниками собрала на берегу реки более 3 тонн мусора.
На региональном этапе конкурса свои проекты представляли обучающиеся школ и студенты областного медколледжа. Проблемы проектов касались экологии водоемов Свердловской области. На этапе были представлены пути решения загрязнений рек, озер и прудов региона.
Анастасия Казакова представила региональным экологам проблему загрязнения реки Чусовой. В течение 10 лет тагильчанка приняла участие в девяти экспедициях на Чусовой, собрала более трех тонн отходов, произвела сортировку и утилизацию мусора. Помимо этого, школьница провела химический анализ почвы и воды и организовала в городе несколько конференций и круглых столов. Юная тагильчанка представит свое исследование на федеральном этапе конкурса, который состоится в Москве в середине апреля 2019 года.
Помощь Анастасии оказали Городская станция юных натуралистов и сотрудники природного парка «Река Чусовая».
В других номинациях конкурса призовые места заняли школьники Нижнего Тагила: Егор Черных, Ярослав Маськин и Елизавета Свиридова. Обучающиеся являются воспитанниками МАУ ДО ГорСЮН Нижнего Тагила, сообщается на сайте Управления образования администрации Нижнего Тагила.