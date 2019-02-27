Ученики школы в Нижнем Тагиле отказываются есть в столовой из-за тараканов
Сегодня, 14:39ОбществоАнна ГригорьеваФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Учащиеся школы №81 целыми классами отказываются посещать столовую из-за обилия тараканов.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Об этом на официальном сайте Нижнего Тагиле в разделе «Городской контроль» сообщают родители школьников:
Дети начальной школы целыми классами отказываются посещать столовую не только из-за качества питания, но и из-за засилья тараканов – на полу, на стенах, на столах, в тарелках.
Директор школы Светлана Усатова подтвердила, что проблемы с насекомыми действительно были.
Огромного количества тараканов не было. Но в феврале мы дважды провели полную обработку от них в помещениях столовой и в подвале школы,рассказала редакции TagilCity.ru директор школы.
Получить оперативный комментарий от управления образования Нижнего Тагила не удалось.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей