Ученики школы в Нижнем Тагиле отказываются есть в столовой из-за тараканов

Об этом на официальном сайте Нижнего Тагиле в разделе «Городской контроль» сообщают родители школьников:

Дети начальной школы целыми классами отказываются посещать столовую не только из-за качества питания, но и из-за засилья тараканов – на полу, на стенах, на столах, в тарелках.

Директор школы Светлана Усатова подтвердила, что проблемы с насекомыми действительно были.

Огромного количества тараканов не было. Но в феврале мы дважды провели полную обработку от них в помещениях столовой и в подвале школы,рассказала редакции TagilCity.ru директор школы.