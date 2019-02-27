Управляющий екатеринбургской фирмы приговорен к семи годам за коммерческий подкуп

Управляющий принимал участие в деле о банкротстве предприятия и создал условия для того, чтобы директор ООО «Золотая Горка» заплатил 200 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа за составление документации, согласно которой фирма не имела средств для покрытия расходов в процедуре банкротства. Осужденный пообещал, что не будет поддерживать поданное им в суд ходатайство об отстранении директора предприятия.