Зять Геннадия Тимченко лоббирует "крабовые аукционы"

Компания Франка стремится воспользоваться административным ресурсом для отмены исторического принципа распределения квот, который многие эксперты отрасли называют одним из базовых элементов рыбохозяйственного комплекса России. Также они называют квотные аукционы основной причиной глубокого кризиса, в котором отрасль оказалась в начале века, об этом сообщает издание b-port.com.

Противники возвращения квотных аукционов полагают, что такая система отрицательно скажется на экономике отрасли, так как участники рынка будут вынуждены сокращать инвестиционные программы для поиска средств на приобретение долей квот на аукционах. А ряду компаний грозит полное разорение, что приведет к ликвидации рабочих мест.

Как отметил глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, ни одна рыбацкая компания края сегодня не занимается только крабом. По его словам, строить суда и одновременно заниматься другими промыслами – невыгодно. Часть резерва предприятия уже потратили на аукционах по крабовым квотам в мае 2017 года, тогда в бюджет страны поступило более 23-х миллиардов рублей. Недавно ФАС выступила с инициативой не повышать ставки сбора за пользование приобретенными на аукционах водными биологическими ресурсами, поскольку это представляет выгоду исключительно для крупных игроков.