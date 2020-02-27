Дорожники Нижнего Тагила включили «усиленный режим» уборки снега
Сегодня, 09:31ОбществоФото: pixabay.com
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В связи с обильным снегопадом в Нижнем Тагиле МУП «Тагилдорстрой» задействовал в уборке снега 32 единицы спецтехники. Работа идёт в усиленном режиме.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Ликвидация последствий вчерашнего снегопада идёт в усиленном режиме, сообщает директор МУП «Тагилдорострой» Игорь Васильев. Вчера дорожная служба начала обработку дорог противогололёдными материалами.
Вчера во время снегопада и ночью проводили патрульную очистку. Практически всё охватили. Работало пять тракторов на тротуарах, тоже практически всё отработали. Ночью будем дополнительно добавлять самосвалы, сказал TagilCity.ru Игорь Васильев.
В данное время на дорогах города работает 32 единицы спецтехники, продолжается очистка пешеходных и мостовых переходов. В приоритете — магистральные дороги с большими скоростями.
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