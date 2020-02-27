Дважды оправдали присяжные: жителя Урала в третий раз будут судить за убийство

Свердловским областным судом второй раз был отменен оправдательный приговор присяжных в отношении уральца Евгения Верещагина. Такое решение было принято после проведения заседания в закрытом режиме.

Житель Екатеринбурга Андрей Михайлец погиб летом 2018 года в поселке Буланаш. Он стал свидетелем конфликта своего приятеля и отца с местными боксерами. В ссоре молодой человек не участвовал, пытался успокоить конфликтующих. В какой-то момент к Андрею подошел Евгений Верещагин и ударил его по лицу. В результате молодой человек скончался.

Мать погибшего считает, что смерть наступила от удара. Ее выводы были подтверждены экспертом, выступавшим в суде. Несмотря на это и наличие видеозаписи, присяжные оправдали обвиняемого. После обжалования прокуратурой решения суда, присяжные оправдали его во второй раз.

Однако прокуратура обжаловала приговор в третий раз. Следователи уверены в виновности Верещагина.