Мэрия купит для тагильских спасателей снегоход за полмиллиона рублей
Мэрия Нижнего Тагила разместила аукцион на поиск поставщика снегохода за 473 тысячи рублей для МБУ «Центр защиты населения».
Согласно документации закупки, снегоход должен быть одногусеничный, с четырехтактным типом двигателя, двумя цилиндрами, объёмом двигателя от 800 до 1000 кубических сантиметров, на бензине. Кроме того, предусмотрены обогрев ручек руля и курка газа, ветровое стекло и фара.
Ранее у организации не было снегохода, поэтому приходилось обращаться к волонтерам, рассказывает TagilCity.ru директор организации Сергей Коперкин.
У нас проводится много мероприятий на льду с обеспечением безопасности, Лыжня России, мероприятия с рыбаками. [Снегоход] прежде всего для проведения аварийно-спасательных работ, сказал Коперкин.
Дата окончания подачи заявок — 6 марта.
Напомним, ранее администрация закупала для ЦЗН эхолот в качестве подарка ко Дню спасателя (27 декабря).