Мэрия купит для тагильских спасателей снегоход за полмиллиона рублей

Согласно документации закупки, снегоход должен быть одногусеничный, с четырехтактным типом двигателя, двумя цилиндрами, объёмом двигателя от 800 до 1000 кубических сантиметров, на бензине. Кроме того, предусмотрены обогрев ручек руля и курка газа, ветровое стекло и фара.

Ранее у организации не было снегохода, поэтому приходилось обращаться к волонтерам, рассказывает TagilCity.ru директор организации Сергей Коперкин.

У нас проводится много мероприятий на льду с обеспечением безопасности, Лыжня России, мероприятия с рыбаками. [Снегоход] прежде всего для проведения аварийно-спасательных работ, сказал Коперкин.

Дата окончания подачи заявок — 6 марта.