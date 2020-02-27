На тагильском ж/д перегоне появилась звуковая система для предупреждения опасности
Сегодня, 16:57ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле на перегоне между станциями «Старатель» и «Садоводы» появилась звуковая система, предупреждающая нарушителей перехода через ж/д пути об опасности, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Система оповещения работает так: когда человек приближается к ж/д путям ближе, чем на 10 метров, включается голосовое предупреждение о том, что хождение по путям строго запрещено. Кроме того, для машинистов подается световой сигнал, который предупреждает о человеке на путях.
Установка такого оборудования проводится СвЖД для профилактики травматизма в местах, где зафиксировано наибольшее количество нарушений перехода через пути. В 2019 году в Свердловской области установлено пять таких светозвуковых устройств. В текущем году запланировано размещение еще 10.
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