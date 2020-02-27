На Урале осужден водитель бензовоза, по вине которого погибли трое туристов
Сегодня, 20:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Карпинске водитель бензовоза осужден на восемь лет за нарушение ПДД. В результате аварии погибли три туриста и семеро получили травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В июле 2019 года водитель подобрал на дороге участников марафона, проходившего на Конжаковском Камне. Двух человек он посадил в кабину, остальные разместились между кабиной и цистерной, а также прямо на цистерне.
Водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и загорелась. Причиной возгорания стало попадание топлива на горячие детали машины.
Следствие доказало, что водитель был нетрезв в момент ДТП. Помимо тюремного срока суд приговорил водителя к выплате 194 тысяч рублей одному из пострадавших в качестве возмещения затрат на лечение.
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