Решение об условно-досрочном освобождении бывшего главы ФСИН обжаловано прокуратурой
Сегодня, 17:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура Калининградской области приняла решение обжаловать условно-досрочное освобождение Александра Реймера, который в 2009–2012 годы занимал пост руководителя Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Пока жалоба будет рассматриваться, Реймер пробудет в ИК-13 в Нижнем Тагиле.
Напомним, о том, что бывший глава ФСИН выходит на свободу по УДО стало известно 25 февраля. Реймер был осужден за мошенничество в размере 2,5 млрд рублей в сфере госзакупок. Используя фирмы однодневки, он закупал электронные браслеты для арестантов по завышенным ценам и обналичивал денежные средства.
Бывший генерал-полковник отсидел пять лет из назначенных судом восьми и подал прошение об условно-досрочном освобождении.
Экс-глава ФСИН Александр Реймер выпущен на свободу по УДО
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