Рейсы в Рим из Екатеринбурга отменили из-за коронавируса
Сегодня, 19:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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«Уральские авиалинии» перенесли сроки запуска авиарейса из Екатеринбурга в Римини, ранее приостановили авиасообщение с Римом из-за ситуации с коронавирусом, пишет znak.
Руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев рассказал, что старт авиарейсов перенесли с 25 апреля на 30 мая. При этом в «Уральских авиалиниях» подчеркнули, что перенос сроков не связан с коронавирусом.
Ранее были отменены рейсы из столицы Урала в Рим.
Сегодня Ростуризм порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, Корею и Иран из-за ситуации с коронавирусом. Вчера стало известно, что Россия с 1 марта приостановит авиасообщение с Южной Кореей.
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