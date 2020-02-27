Рейсы в Рим из Екатеринбурга отменили из-за коронавируса

Руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев рассказал, что старт авиарейсов перенесли с 25 апреля на 30 мая. При этом в «Уральских авиалиниях» подчеркнули, что перенос сроков не связан с коронавирусом.

Ранее были отменены рейсы из столицы Урала в Рим.