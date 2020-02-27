Суд Екатеринбурга отказался отменять приказ Минсоцполитики о социальных услугах

Согласно приказу, психологические тренинги для детей, имеющих нарушения в развитии, можно проводить до двух раз в месяц, а социально-психологические консультации не больше двух раз в год. По мнению представителей фонда, этого количества недостаточно для качественной реабилитации.

Министерство социальной политики и фонд находятся в состоянии конфликта в течение полугода. Он возник из-за бюджетных средств. Глава фонда Александрина Хаитова рассказала, что министерство не выплатило ей и индивидуальному предпринимателю Михаилу Сыропятову три миллиона рублей за оказанные услуги. Поводом для отказа стали ошибки в документах на выплату. После огласки конфликта часть средств была выплачена. После этого пять детей-аутистов при помощи своих родителей направили иски в суд с требованием отменить приказ № 400 Министерства социальной политики.