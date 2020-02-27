Суд между тагильскими общественниками из-за «доски позора» в ВК назначен на март

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Ленинского суда, причиной иска стал пост в группе «ВКонтакте» общественного движения «Тагил за перемены», который был опубликован ещё 16 ноября. Сообщение начинается с фразы «ДОСКА ПОЗОРА: Зульфия Юсупова». Далее в посте авторы обвиняют Юсупову в том, что по её вине был заблокирован канал движения на «YouTube».

Как пишут авторы поста, Зульфия Юсупова раньше была единомышленником движения и даже передала им видеоматериал одиночных пикетов, однако после того, как эти материалы стали частью видеоролика «Тагила за перемены» подала на канал жалобу «за нарушение авторских прав».

Несмотря на то, что пост не подписан и значится как от лица группы, Юсупова направила свой иск именно к Ноговицыной, хотя она не единственный администратор сообщества. TagilCity.ru Надежда Ноговицына рассказала, что на вопрос почему ответчик именно она, Юсупова ответить ей не смогла. Также девушка поделилась, что в это же время Юсупова подавала на неё заявления в прокуратуру, однако результатом был отказ. Сама Зульфия Юсупова отказалась давать комментарии.

На заседании истец не смогла пояснить в чем суть ее претензий. Видимо, что человек легкомысленно относится к собственным действиям, раз из-под пера своего позволяет озвучивать такие мысли с такой легкостью,заявила TagilCity.ru Ноговицына.

Также ответчик пояснила, что удалять пост не намерена, а с обвинениями не согласна.