Свердловчанам в пятый раз отказали в референдуме о прямых выборах мэров города
Сегодня, 23:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловский избирком в пятый раз отказался регистрировать инициативную группу по проведению референдума о прямых выборах мэров городов, сообщает «Федерал Пресс».
Сюжеты: Екатеринбург
Причиной отказа послужили нарушения в документах. По словам представителей комиссии, одним из активистов был указан недостоверный адрес, а также были найдены расхождения в перечне уполномоченных членов группы.
Это пятый отказ избиркома с осени 2019 года. В декабре группе отказали в регистрации, потому что из предложенной формулировки было неясно, идет речь о возглавлении мэром думы или местной администрации. В январе активистам было отказано из-за неправильного оформления протокола.
Ранее Заксобрание Свердловской области отказалось возвращать прямые выборы главы Екатеринбурга. За отклонение протеста выступил 31 депутат.
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