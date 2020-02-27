Свердловчанам в пятый раз отказали в референдуме о прямых выборах мэров города

Причиной отказа послужили нарушения в документах. По словам представителей комиссии, одним из активистов был указан недостоверный адрес, а также были найдены расхождения в перечне уполномоченных членов группы.

Это пятый отказ избиркома с осени 2019 года. В декабре группе отказали в регистрации, потому что из предложенной формулировки было неясно, идет речь о возглавлении мэром думы или местной администрации. В январе активистам было отказано из-за неправильного оформления протокола.