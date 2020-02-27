Тагильские полицейские собрали 28 комплектов помощи для проблемных семей

В мероприятии также приняли участие председатель женсовета Татьяна Ибраева и председатель комиссии по делам несовершеннолетних Пригородного района Татьяна Фалалеева. Они посетили подшефные многодетные семьи в пригороде Нижнего Тагила с целью выяснить, как в семьях организован быт, напомнили родителям о необходимости следить за порядком в доме. Также полицейские подарили нуждающимся семьям 28 комплектов помощи. В которых собраны игрушки, одежда, бытовая химия для дома, памперсы.