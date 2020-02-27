Тагильские полицейские собрали 28 комплектов помощи для проблемных семей
Сегодня, 10:52ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле начальник ПДН отдела полиции № 21 подполковник полиции Светлана Сараева, старший инспектор ОПДН майор полиции Светлана Еремина и старший инспектор майор Ольга Алексеева навестили подшефные семьи, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
В мероприятии также приняли участие председатель женсовета Татьяна Ибраева и председатель комиссии по делам несовершеннолетних Пригородного района Татьяна Фалалеева. Они посетили подшефные многодетные семьи в пригороде Нижнего Тагила с целью выяснить, как в семьях организован быт, напомнили родителям о необходимости следить за порядком в доме. Также полицейские подарили нуждающимся семьям 28 комплектов помощи. В которых собраны игрушки, одежда, бытовая химия для дома, памперсы.
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Отметим, на контроле полиции в ГГО находятся 10 семей, нуждающихся в материальной поддержке, в которых воспитываются дети до семи лет.
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