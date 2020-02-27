Уроженец Нижнего Тагила попал в топ-10 высокооплачиваемых российских спортсменов
Сегодня, 13:48ОбществоФото: Страница Александра Радулова в соцсети
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В топ-10 высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия по версии Forbes попал уроженец Нижнего Тагила нападающий ХК НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов.
Сюжеты: Нижний Тагил
За 10 лет спортсмен заработал 58,5 миллиона долларов. На первом месте в рейтинге оказалась теннисистка Мария Шарапова. Ее заработок за 10 лет составил 197,8 миллиона долларов. Причем примерно 80% суммы она получила от рекламных контрактов.
В тройке лидеров также оказался уроженец Магнитогорска нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, за 10 лет его доход составил 94,6 миллиона долларов.
Издание подчеркивает, что цифры приведены без учета отчислений агентам, налогов, а также дохода от коммерческой деятельности, не связанной со спортом.
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