Уроженец Нижнего Тагила попал в топ-10 высокооплачиваемых российских спортсменов

За 10 лет спортсмен заработал 58,5 миллиона долларов. На первом месте в рейтинге оказалась теннисистка Мария Шарапова. Ее заработок за 10 лет составил 197,8 миллиона долларов. Причем примерно 80% суммы она получила от рекламных контрактов.

В тройке лидеров также оказался уроженец Магнитогорска нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, за 10 лет его доход составил 94,6 миллиона долларов.