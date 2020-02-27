В Екатеринбурге умерла продававшая свои книги на улице бабушка-сказочница

О смерти пожилой женщины на странице в соцсети сообщила ее внучка. Она рассказала, что у Веры Сибиревой было больное сердце, однако она не ложилась в больницу, поскольку хотела завершить написание книги о своем военном детстве.

В 2018 году писательница выпустила книгу сказок, издание которой было заветной мечтой для пенсионерки. Книгу она посвятила своей дочери, которая скончалась в 2016 году. Для того чтобы собрать деньги на издание книги, Вера Сибирева продавала свои сборники сказок на улице по 30 рублей. После того, как о бабушке-сказочнице написали в СМИ, ее пригласили поучаствовать в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».