В Екатеринбурге умерла продававшая свои книги на улице бабушка-сказочница
Сегодня, 19:11ОбществоФото: Группа во ВКонтакте "Сказы и сказки Веры Сибиревой "
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В Екатеринбурге на 91-м году жизни умерла Вера Сибирева, которая продавала свои книги на улице, чтобы собрать деньги на издание сборника сказок.
Сюжеты: Екатеринбург
О смерти пожилой женщины на странице в соцсети сообщила ее внучка. Она рассказала, что у Веры Сибиревой было больное сердце, однако она не ложилась в больницу, поскольку хотела завершить написание книги о своем военном детстве.
В 2018 году писательница выпустила книгу сказок, издание которой было заветной мечтой для пенсионерки. Книгу она посвятила своей дочери, которая скончалась в 2016 году. Для того чтобы собрать деньги на издание книги, Вера Сибирева продавала свои сборники сказок на улице по 30 рублей. После того, как о бабушке-сказочнице написали в СМИ, ее пригласили поучаствовать в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».
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