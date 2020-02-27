В Нижнем Тагиле полицейские изъяли 250 граммов «синтетики»

Сотрудники ППС обратили внимание на мужчину и женщину, гулявших почти в лесополосе на улице Лебяжинская. Полицейские предположили, что пара ищет закладки. Заметив стражей порядка, мужчина бросил на землю сверток, обмотанный изолентой. При проверке позже обнаружено, что в нем находились несколько пакетиков с белым веществом. На место были вызваны оперативники. Они установили, что 20-летняя девушка и ее друг 29 лет приехали из Салды и проживают в Нижнем Тагиле в арендованной квартире.

При осмотре жилья молодых людей обнаружены электронные весы, пакетик с белым кристаллическим веществом, 16 тайников с наркотиками. Всего в квартире изъято 185 граммов «синтетики».

Еще один подозреваемый в сбыте наркотиков привлек внимание также в лесополосе. 32-летний тагильчанин находился в автомобиле. К нему подошли полицейские и поинтересовались причиной остановки. Мужчина начал заметно нервничать. У него были обнаружены и изъяты два пакета, в одном из которых находились электронные весы, металлическая ложка, полимерный пакет с кристаллическим веществом белого цвета, во втором — 15 свертков с наркотическим веществом. Еще 14 пакетиков обнаружены в виде закладок. Общая масса изъятого составила более 60 граммов.