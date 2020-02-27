В Свердловской области мошенники от имени министра выманивают у бизнесменов деньги
Сегодня, 11:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В прокуратуру обратилась министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, она сообщила, что неизвестные от ее имени выманивают деньги у предпринимателей.
Как пишет Казакова на своей странице в соцсети, мошенники обращаются к предпринимателям и руководителям предприятий региона с просьбой профинансировать реализацию национальных проектов. Аналогичная схема мошенничества замечена также в Челябинской области.
Министр просит руководителей свердловских компаний не реагировать на провокации мошенников.
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