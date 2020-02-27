ВСК стал лучшим в четырех номинациях на премии Digital Communication Awards-2020

Эксперты отметили двумя наградами онлайн-журнал о путешествиях и хобби «ВыИскали». Одну награду проект получил в номинации «Digital-медиа & инструменты: Web-media 2020», вторую ему присудили за лучшее контент-решение.

Журнал стал первым просветительским онлайн-медиа на страховом рынке России. Он не только рассказывает о путешествиях, но и делится полезными советами с читателями, сообщает newsnn.ru.

Сообщество Страхового Дома ВСК в ВКонтакте завоевало награды в номинации «Социальные медиа & сообщества»: ВКонтакте 2020. Жюри оценили полезный контент.

Нативный блог «Случай Медиа», публикуемый на платформе «Яндекс.Дзен», признали лучшим в номинации «Digital-медиа & инструменты: Блог 2020». Авторы блога рассказывают о безопасности и поведении человека в экстремальных ситуациях.

По словам председателя Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергея Цикалюка, отношения с клиентом непременно должны быть открытыми. Признание заслуг компании свидетельствует о правильно выбранной стратегии. «Мы стремимся быть прозрачными и понятными как международным рейтинговым агентствам, так и каждому нашему партнеру», – заключил он.