Голубятню с несколькими десятками птиц устроил в своей квартире житель Первоуральска

По словам мужчины, пустить птиц домой он решил, потому что испугался, что их отравят при санитарной обработке дома. По словам очевидцев, в помещении находятся несколько десятков голубей. Стены и мебель в квартире покрыты пометом. Питаются птицы там же: для них насыпано зерно в тазике. Хозяин живет и спит в этом же помещении.
Целый день убираю за ними, бегаю с тряпкой, говорит хозяин квартиры.
По словам соседей, об увлечении первоуральца они узнали недавно. Проблем голубятня им не доставляет, поэтому на пенсионера никто никуда не жаловался.
Специалисты считают, что такое содержание птиц недопустимо с точки зрения санитарно-ветеринарных норм. Человек может заразиться от голубей опасной болезнью — орнитозом.
Держать такое количество птиц в небольшом пространстве это неправильно. У них могут возникнуть вспышки инфекций из-за скученности содержания, рассказала «КП-Екатеринбург» начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова.
Напомним, екатеринбурженка поселила в своей квартире двух петухов, птицы живут с ней уже девять лет. Пока женщина на работе, петухи сидят в вольере, а когда она дома — спокойно гуляют по квартире.