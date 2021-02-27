Голубятню с несколькими десятками птиц устроил в своей квартире житель Первоуральска

По словам мужчины, пустить птиц домой он решил, потому что испугался, что их отравят при санитарной обработке дома. По словам очевидцев, в помещении находятся несколько десятков голубей. Стены и мебель в квартире покрыты пометом. Питаются птицы там же: для них насыпано зерно в тазике. Хозяин живет и спит в этом же помещении.